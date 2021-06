ULTRAS CATANIA: torneo organizzato dal gruppo MCK a San Cristoforo

Qualche giorno fa si è concluso un torneo per under 15 organizzato dagli ultras rossazzurri MCK, nel quartiere San Cristoforo, precisamente in Piazza Barcellona. Tifosi, volontari e residenti della zona si sono attivati per la realizzazione del torneo per giovanissimi catanesi giunto alla terza edizione, con un centinaio di ragazzi partecipanti e 16 squadre. E’ stato lanciato un messaggio importante anche attraverso l’esposizione di uno striscione recante la scritta “Per il calcio che ci appartiene”. Lasciando intendere come il calcio appartenga alla gente, attraverso quei valori di rispetto e sacrificio che dovrebbero sempre prevalere.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***