PROTOCOLLI ANTI-COVID: non solo il Catania, negli ultimi mesi altri club di C sanzionati da nord a sud

Nei giorni scorsi il Catania è stato sanzionato per qualche inosservanza nei protocolli sanitari anti-Covid ricevendo un’ammenda la stessa società rossazzurra, oltre all’Amministratore Unico Nico Le Mura ed al Responsabile sanitario Mario Dottore. In Serie C pagano dazio anche altri club. Un migliaio di euro inflitte a Mantova, Gubbio e Viterbese. Negli ultimi mesi decisioni analoghe sono state assunte nei confronti di Matelica, Carrarese, Pro Patria, Arezzo, Pro Sesto, Ravenna, Vibonese. Mano pesante, invece, per Casertana e Virtus Verona: per i falchetti ammenda di 26mila euro; per la società veneta 16mila euro (più 12mila e 12 mesi di squalifica al tecnico Luigi Fresco ed al medico sociale Stefano Angeli).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***