SERIE B – Paci (all. Pordenone): “Giocare senza pubblico a Catania fortuna e vantaggio per il Teramo…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Fermo 1, l’ormai ex allenatore del Teramo Massimo Paci, attuale tecnico del Pordenone, torna sull’esperienza vissuta sulla panchina abruzzese nel girone C di Serie C: “Probabilmente il Teramo sarebbe stata la squadra con meno pubblico sugli spalti nel girone C. Ci trovavamo ad affrontare Palermo, Catania, Avellino, Foggia… tutti campi in cui trovi 15/20mila spettatori. Siamo stati fortunati da questo punto di vista, ha rappresentato un vantaggio il fatto giocare senza pubblico anche perchè la nostra era una squadra totalmente giovane. Su quei campi, in queste condizioni, la capacità competitiva cala”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***