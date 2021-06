STAMPA CAMPANA: Juve Stabia, nuova cessione in vista per Tonucci

Terminata la stagione al Catania, il difensore di proprietà della Juve Stabia Denis Tonucci dovrebbe nuovamente lasciare Castellammare secondo la stampa campana. In particolare su stabiachannel.it si legge che “La grana maggiore è sicuramente rappresentata dal difensore marchigiano, ceduto in prestito al Catania ad inizio stagione e legato alle Vespe fino al 2022. Gli etnei, infatti, non hanno esercitato il diritto di riscatto per il calciatore classe ’88, che farà ritorno a Castellammare. L’ingaggio percepito dal centrale difensivo è sicuramente fuori budget per la società stabiese, motivo per cui una permanenza alle falde del Faito, a meno di improbabili colpi di scena, appare del tutto impossibile. La Juve Stabia cercherà di cedere quanto prima Denis Tonucci per poi concentrarsi sugli obiettivi in entrata e sulle altre operazioni in uscita”.

