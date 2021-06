EX ROSSAZZURRI: Corona, il figlio nella prima squadra del Palermo?

Dopo avere confermato Giacomo Filippi alla guida tecnica del Palermo, lo stesso allenatore sta già tracciando le linee da seguire in vista della prossima stagione. Sarà un Palermo attento anche ai giovani, che promuoverà in Prima Squadra qualche ragazzo interessante della Primavera. Tra i convocati per il ritiro di precampionato potrebbe esserci spazio, ad esempio, anche per la punta Giacomo Corona, classe 2004. Figlio di Re Giorgio, attaccante palermitano che lasciò un ricordo molto positivo a Catania in Serie A nel 2006/07, il baby rosanero porta avanti un percorso di crescita molto valido e presto potrebbe far parlare di sè. Il ragazzo fece la sua parte anche a Torre del Grifo, malgrado la netta sconfitta del Palermo nel derby disputato col Catania il 22 maggio scorso.

