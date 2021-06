STAMPA NAZIONALE – Binda: “Anche il Catania dovrebbe iscriversi al campionato”

Riforma dei campionati e capitolo iscrizioni. Il collega Nicola Binda de ‘La Gazzetta dello Sport’ ne parla ai microfoni di SportChannel. Ecco quanto evidenziato da tuttoavellino.it: “Più passa il tempo e più divento pessimista, ci sono tante cose da completare per fare una riforma, che non deve solo prevedere un taglio delle società, ma lavorare in simbiosi col Governo e col Fisco. Gravina dal momento della sua elezione l’ha messa tra le priorità, ma se non riesce a farla bisognerà ancora aspettare. L’aspetto importante è che tutte le squadre di Lega Pro, nonostante il Covid e la mancanza di risorse, dovrebbero iscriversi. Anche il Catania, grazie a norme più morbide”.

