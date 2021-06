“UNITI PER IL CATANIA”: anche Curiale e Pantanelli aderiscono all’iniziativa

Con una storia pubblicata su Facebook, l’avvocato e presidente Sigi Giovanni Ferraù sottolinea il contributo che stanno continuando ad offrire i tifosi rossazzurri aderenti all’iniziativa “Uniti per il Catania”, non un azionariato popolare ma una sorta di raccolta fondi per favorire l’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C. Partecipano anche ex calciatori etnei come Alessandro Cicchetti e Marco Biagianti, a cui si è aggiunto negli ultimi giorni anche l’attaccante ora in forza al Catanzaro Davis Curiale. Inoltre ha aderito, tra gli altri, l’attuale preparatore dei portieri del Catania Armando Pantanelli. Finora sono stati raccolti oltre 100mila euro.

