LA SICILIA: da Malta potrebbe arrivare mezzo milione

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Continua la corsa contro il tempo. Anche il Sindaco Salvo Pogliese in questi ultimi giorni si è giocato le ultime carte sensibilizzando chi potrebbe dare l’aiuto decisivo al Catania, ma il contributo da elargine non è roba di poco. Non resta che aspettare sfogliando la margherita, l’iscrizione al campionato è un passaggio decisivo per il futuro del club che subito dopo avrà bisogno di altri sostegni economici. Intanto qualcosa di buono sembra muoversi. Dopo l’invio di una mail, si aspetta da un momento all’altro un bonifico di 500mila euro da investitori maltesi. Vedremo se sarà davvero così.

