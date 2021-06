EX ROSSAZZURRI – Biagianti: “Catania, do il mio contributo simbolico anche se da Sigi promesse non mantenute”

Anche il centrocampista ex Catania Marco Biagianti aderisce alla iniziativa ‘Uniti per il Catania’. Lo rende noto attraverso i social: “Dalla Sigi ho ricevuto per lo più promesse non mantenute. Sia come calciatore, sia come uomo, sia come tifoso. Nonostante le mille perplessità che restano sul futuro e sulla reale capacità di Sigi di mettere al più presto il Calcio Catania in mani sicure e competenti, quello che mi resta da fare è dare il mio personale contributo attraverso un bonifico, facendo prevalere il cuore sulla ragione. Un contributo esclusivamente simbolico, che spero possa essere di esempio anche per altri ex compagni. Un gesto che sa di speranza, un piccolo mattoncino per dare continuità agli sforzi fatti da moltissimi tifosi. Finché sarai in vita, ci sarò sempre e comunque. FORZA CATANIA SEMPRE ❤️💙”.

