EX ROSSAZZURRI – Cicchetti: “Catania, il mio piccolo contributo per il grande obiettivo di salvare la storia”

“Fatto.!!!!Un piccolo contributo per un grande, importante obiettivo.Salvare la matricola 11700, salvare la storia.!!!!!!! Spero tanti miei ex compagni e tantissimi ex giocatori del Calcio Catania lo facciano!!!!!!! Dajeeee”. C’è anche il noto ex terzino del Catania Alessandro Cicchetti tra gli aderenti all’iniziativa “Uniti per il Catania”. Cicchetti ha comunicato via social di avere dato il proprio contributo economico alla causa rossazzurra, rivolgendo un appello affinchè facciano altrettanto molti altri ex calciatori etnei.

