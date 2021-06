VERSO L’ISCRIZIONE: Sigi al lavoro per il pagamento di stipendi, ritenuti e contributi

Poco più di due settimane alla scadenza del termine perentorio per l’iscrizione al campionato di Serie C 2021/22. Il tempo non è alleato della Sigi che deve reperire le risorse necessarie per iscrivere la squadra. Potrà farlo, per forza di cose, attraverso una ricapitalizzazione. Necessario, quindi, mettere mano al portafogli. Sarà funzionale a tale scopo l’Assemblea dei soci fissata per il 17 giugno, con uno sguardo chiaramente rivolto anche al futuro, che è quello che preoccupa maggiormente in casa Catania. Intanto si lavora per effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo. In ottica iscrizione bisogna, inoltre, pagare le ritenute Irpef, i contributi del Fondo Fine Carriera, i tributi IRES, IRAP ed IVA. Adempimenti importanti nell’ottica di proseguire l’iter che dovrà portare all’iscrizione del Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***