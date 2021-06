CALCIO SICILIANO – Accardi: “Derby, dopo il Covid mi sono rifatto a Catania…”

All’interno del libro Un calcio al virus di Alessio Alaimo, si leggono anche le parole difensore del Palermo Andrea Accardi. Riportandone un estratto, Accardi parla del brutto periodo vissuto dalla squadra quando ha dovuto fare i conti con numerosi contagi da Coronavirus: “È stato un periodo brutto, nessuno immaginava un cluster così elevato. Giorno dopo giorno il numero di positivi aumentava sempre di più, non è stato facile. Per colpa del Covid, purtroppo, ho dovuto saltare il derby contro il Catania. Mentalmente è stata una mazzata, era il mio primo derby da professionista. Poi però, fortunatamente, mi sono rifatto alla partita di ritorno, in trasferta, dove abbiamo vinto”. Nonostante il Covid, il Palermo sfiorò la vittoria nella gara d’andata e s’impose per 1-0 al “Massimino”. La sconfitta del Catania indirizzò verso l’esonero di mister Giuseppe Raffaele, concretizzatosi più avanti, dopo la brutta prestazione di Torre del Greco.

