BALDINI: “In buona parte i giocatori restano. Pellegrino lo sento dieci volte al giorno, proviamo a costruire una squadra competitiva”

Ai microfoni di RTV San Marino, l’allenatore del Catania Francesco Baldini rilascia alcune dichiarazioni con riferimento alla decisione di firmare un nuovo contratto della durata di due anni in rossazzurro: “Il mio rammarico l’anno scorso è stato quello di avere conosciuto troppo tardi un gruppo di ragazzi che, in buona percentuale, resterà. Sono molto contento perchè questa rappresenta una delle priorità che avevo chiesto al Catania prima di firmare, il Direttore Pellegrino mi sta accontentando. Con lui sono in sintonia totale, ci sentiamo dieci volte al giorno e stiamo cercando di allestire una squadra competitiva. E poi abbiamo un centro d’allenamento fantastico, pochissime squadre di Serie A hanno un centro come Torre del Grifo. E’ una grande fortuna per noi. Ripartiamo con visite mediche e test il 19 luglio, poi il 20 s’inizia con gli allenamenti”.

