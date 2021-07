CALCIO CATANESE: Arcidiacono pregustava i derby con Catania e Palermo, invece riparte da Giarre

In un’intervista anche piuttosto recente l’attaccante catanese Pietro Arcidiacono, fresco di promozione in Serie C con l’ACR Messina, aveva sottolineato di non vedere l’ora di affrontare gli attesi derby siculi con Catania e Palermo. La società peloritana, tuttavia, ha operato altre scelte e lo stesso Arcidiacono ha trovato nuova sistemazione nel campionato di D, dicendo sì all’ambizioso Giarre.

Queste le prime parole del calciatore in gialloblu: “Se ho scelto di iniziare una nuova avventura con il Giarre è perché credo nei sogni. È un po’ che osservo questa squadra. Ho degli amici fraterni qui, so che potrei dare il massimo e tentare di fare qualcosa di importante. Sognare fa bene al cuore, alla salute e ti mette davanti degli obiettivi. E perché non sognare la serie C? Mi hanno insegnato che se credi realmente in qualcosa ci sono grosse probabilità di successo. È questa la promessa che voglio fare a questa splendida società che mi ha voluto fortemente perché crede in me e in quello che so fare. A tutti i tifosi dico che lotterò con tutte le mie forze partita dopo partita sognando di portare il Giarre nei professionisti, se questo non accadrà sarà comunque un successo perché io non mi arrenderò mai”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***