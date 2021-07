CALCIO SICILIANO: il FC Messina vuole la C, ricorso contro ammissione Picerno

AZ Picerno ammesso al campionato di Serie C. Questo il responso ufficiale della FIGC. Il FC Messina, tuttavia, non ci sta e ricorre contro tale decisione. La società peloritana, vincitrice dei playoff di Serie D battendo la Gelbison in finale, chiede al Collegio di Garanzia presso il CONI – Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche – in accoglimento del presente ricorso, di annullare i suddetti atti e di accertare il diritto del FC Messina all’immediata ed incondizionata ammissione al campionato di Serie C per la stagione sportiva 2021/2022, previa concessione della Licenza Nazionale.

