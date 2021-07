CALCIO SICILIANO – Arcidiacono (ACR Messina): “Penso già ai derby con Catania e Palermo…”

Attaccante catanese Pietro Arcidiacono spera di proseguire l’avventura all’ACR Messina, dopo avere vinto con merito il campionato di Serie D. In caso di permanenza, l’ex calciatore della Sicula Leonzio pensa già all’importanza dei derby con Catania e Palermo, intervenendo alla Gazzetta del Sud: “Se resto? Rivelo la mia volontà apertamente, poi è ovvio che le scelte si fanno in due. Mi trovo bene qui e non ho mai messo in dubbio il mio legame, anche quando la barca rischiava veramente di affondare. Appena uscirà il calendario ovviamente guarderò al derby col Catania, a cui ho già segnato. Preferirei giocare e segnare contro il Palermo”.

