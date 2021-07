CALCIO SICILIANO: Serie D, il Messina di Lodi vince i playoff e spera nel ripescaggio in C

FC Messina batte Gelbison 2-0 in virtù delle reti – una per tempo – di Caballero e dell’ex Catania Ciccio Lodi. Vittoria che arriva nella finale playoff del girone I di Serie D e permette al club peloritano di sperare nel ripescaggio in C dopo il mancato raggiungimento della vetta della classifica, ottenuta invece dai cugini dell’ACR Messina. La società del presidente Arena aveva preannunciato che avrebbe fatto il possibile per richiedere di essere ripescata tra i professionisti. Questo risultato alimenta le speranze di ripescaggio o magari di reinserimento tra le aventi diritto, dopo la rinuncia alla C del Gozzano. Se il FC Messina venisse ripescato, nel prossimo campionato di Lega Pro ci sarebbero ai nastri di partenza Catania, Palermo e le due squadre messinesi.

