CATANIA 2021-22: dalla conferma di Baldini all’ufficialità dell’iscrizione, i temi della settimana rossazzurra

La settimana in casa rossazzurra si è aperta con l’arrivo in città di mister Francesco Baldini, il quale ha incontrato nel pomeriggio la dirigenza del club etneo per conoscere e valutare i contenuti della proposta tecnica per la stagione 2021-22. Il tecnico toscano è in procinto di firmare per un anno con il Catania con l’obiettivo di proseguire il percorso intrapreso nello scorcio finale della passata stagione. Dopo aver raccolto il testimone da Peppe Raffaele alla 32ª giornata, il trainer massese ha inanellato cinque vittorie su nove partite (di cui quattro consecutive) mettendo ordine allo spartito tattico e lavorando soprattutto sulla testa dei giocatori.

Capitolo iscrizione. Giovedì 8 luglio sarà la giornata in cui la Covisoc e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi comunicheranno alle società l’esito dell’istruttoria e rilasceranno le Licenze Nazionali «ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2021-2022». Si tratta di un passaggio che appariva tutt’altro che scontato fino a poche settimana fa, dal momento che il Catania ha rischiato seriamente di non formalizzare l’iscrizione al campionato. È slittata invece al 10 agosto prossimo l’udienza relativa alla richiesta di sequestro conservativo per il fallimento della Calcio Catania Servizi S.r.l., la società di servizi operativa in passato a Torre del Grifo e dichiarata fallita nel settembre 2020 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Catania.

