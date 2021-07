LA SICILIA – Baldini: “Dicevano che ero pazzo ad attendere il Catania, ma questa città mi è entrata nel cuore”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano conferma che l’accordo è stato praticamente raggiunto, almeno per una stagione. L’ufficialità dovrebbe arrivare entro domani. Francesco Baldini continuerà ad allenare il Catania dopo che l’incontro con il Direttore Maurizio Pellegrino è andato a buon fine. “Sono qui per continuare l’esperienza in un posto che mi è entrato nel cuore, una città che vive di calcio – le parole di Baldini – Vorrei proseguire il lavoro con un gruppo che ha la cultura del sacrificio. C’è un progetto che può essere migliorato. La società ha lavorato benissimo, io ho aspettato il Catania, fiducioso, anche quando intorno a me dicevano che ero pazzo ad attendere un club che avrebbe anche potuto rinunciare. Invece…”.

