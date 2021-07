LA SICILIA: si riparte con prudenza. Udienza Catania Servizi rinviata

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Si riparte ma con prudenza e soprattutto non perdendo di vista la realtà. Nell’attesa e con la speranza che presto il Catania possa suscitare l’interesse di qualche investitore di grosso calibro – la stessa Sigi del resto si è detta pronta a mettersi da parte se dovesse arrivare qualche offerta allettante – si comincia a programmare l’immediato futuro. A cominciare da Francesco Baldini, che dovrebbe firmare un contratto annuale. A metà luglio dovrebbero presentarsi in 17 calciatori a Torre del Grifo Village per l’inizio del precampionato mentre, sul piano squisitamente legale, l’udienza relativa al sequestro conservativo per il fallimento della Catania Calcio Servizi Spa è stata rinviata da lunedì 5 luglio a martedì 10 agosto. L’attesa continua anche su questo fronte.

