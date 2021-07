CURIOSITA’: quando Ceccarelli poteva approdare in top club inglesi

Reduce da un’esperienza molto positiva alla Feralpisalò che lo ha portato anche ad essere sondato da società di Serie B, l’esterno offensivo Tommaso Ceccarelli mira al salto di qualità con il Catania. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, curiosamente in passato il giocatore fu nel mirino di alcuni club inglesi di prima fascia come Chelsea e Tottenham. Era ragazzino, prometteva davvero bene e c’era la possibilità concreta che per lui si potessero aprire le porte del grande calcio in Inghilterra. Tuttavia rappresentò una sua scelta ben precisa quella di non spostarsi all’estero, d’accordo coi familiari. Avrebbe anche potuto spiccare il volo trasferendosi nel Pescara di Zdenek Zeman ma non fu trovato l’accordo economico.

