MERCATO: il Catanzaro rinuncia a Calapai

Luca Calapai non vestirà la maglia del Catanzaro. Il profilo del terzino rossazzurro era stato tenuto in considerazione dalla società calabrese per rinforzare l’out di destra, ma il perfezionamento dell’ingaggio di Gabriele Rolando dalla Reggina, avvenuto proprio in queste ore dopo un brusco stop, allontana definitivamente la possibilità di un trasferimento di Calapai in giallorosso. Il ragazzo classe 1993 fa parte di una lista di giocatori ritenuti importanti da mister Francesco Baldini all’interno del proprio scacchiere tattico e, a meno di sorprese, dovrebbe continuare a vestire la maglia del Catania.

