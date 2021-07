CURIOSITA’: ecco i giocatori da cui i tifosi ripartirebbero senza esitazione

Riproponiamo l’esito del sondaggio lanciato non molto tempo fa da TuttoCalcioCatania.com relativamente ai calciatori rossazzurri da cui i tifosi ripartirebbero senza alcuna esitazione. Raccolsero il maggior numero di voti i vari Andrea Russotto, Tommaso Silvestri, Luis Maldonado, Luca Calapai, Jacopo Dall’Oglio, Antonio Piccolo, Giovanni Pinto, Andrea Zanchi e Manuel Sarao. Il centrocampista Nana Welbeck fu il più votato in assoluto, ma è ormai ad un passo dal Catanzaro. Kalifa Manneh aveva totalizzato qualche preferenza in più di Sarao, ma anche il gambiano si è svincolato per scadenza di contratto. Grosso modo, comunque, i giocatori sopra citati dovrebbero effettivamente comporre la base principale in vista della stagione 2021/22.

