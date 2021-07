EX ROSSAZZURRI – Rigoli: “Catania, spero non sia un altro anno di agonia. Gironi, sfavorevole al criterio orizzontale…”

L’ex allenatore del Catania Pino Rigoli commenta ai microfoni di tuttoc.com la notizia dell’iscrizione – a breve ufficiale – del club rossazzurro e la scelta della Lega Pro di stabilire il criterio orizzontale per la composizione dei gironi: “Sono contento per l’iscrizione, mi auguro che possano risolvere i loro problemi in modo definitivo. Il Catania non può mendicare i soldi per l’iscrizione. La città merita ben altro e la tifoseria ha mostrato la sua maturità, ma spero non ci aspetti un altro anno di agonia e un finale che nessuno si augura. Se sono favorevole al nuovo criterio orizzontale dei gironi? Mischierei tutte le regioni, in maniera che ci possa essere un confronto continuo con le società e calciatori. Per esperienza diretta posso dire che per una siciliana andare a giocare in Puglia costa più che farlo in Lombardia o Piemonte. Non credo che l’aspetto economico sia così determinante come si crede”.

