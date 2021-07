DIVISE UFFICIALI: avanti con Linea Oro Sport, ma Givova pronta a consegnare ugualmente fornitura

Fra tre settimane verranno presentate ufficialmente le divise per la stagione rossazzurra 2021/22 firmate Nike, in forza dell’accordo stipulato poco tempo fa con Linea Oro Sport. Come preannunciato dal Calcio Catania, la partnership consentirà di “rinnovare l’immagine del club, incrementare offerta e assortimento all’interno dei Catania Point e predisporre a beneficio dei tifosi rossazzurri rilevanti novità in termini di merchandising ed e-commerce”. Intanto però il precedente sponsor tecnico, Givova, non sta a guardare. Malgrado i calciatori inizieranno a svolgere il ritiro con il nuovo abbigliamento sportivo marchiato Nike, Givova sottolinea il fatto che la fornitura del proprio materiale verrà ugualmente consegnata sulla base di un contratto che avrebbe ancora validità fino a giugno 2023, ribadendo inoltre di vantare un credito per una fornitura di merchandising non pagata. Il Calcio Catania però sostiene che “il comportamento di Givova ha determinato danni enormi e interrotto irreparabilmente quel rapporto fiduciario esistente alla base di ogni contratto di tal genere”. Una vicenda ancora destinata a fare discutere.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***