ESCLUSIVA – Tateo (proc. sportivo): “Sarao, Rosaia e Albertini verso il rinnovo. Di Piazza e Gatto…”

Quale futuro per Manuel Sarao, Alessandro Albertini, Giacomo Rosaia e Alessandro Gatto? Lo abbiamo chiesto al procuratore sportivo Giovanni Tateo, intervenuto ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com parlando anche dell’ex Catania Matteo Di Piazza e della possibilità di vedere in rossazzurro altri suoi assistiti:

Ci risulta che Sarao sia molto vicino al prolungamento contrattuale col Catania, può confermarlo?

“Attendo che il Direttore Pellegrino mi dia l’ok per raggiungere Catania. Non appena lo farà, ci incontreremo e dovremmo rinnovare il contratto in scadenza di Sarao, ma anche quello di Rosaia e Albertini“.

Gatto è rientrato dal prestito alla Cavese. E’ da considerarsi in uscita?

“Ad oggi non mi hanno comunicato che è in uscita. Il ragazzo sta bene fisicamente, si allena con impegno e dedizione. Vediamo con l’evolversi del mercato cosa succederà”.

Di Piazza potrebbe tornare a Catania?

“E’ in uscita da Catanzaro e ci sono delle società interessate, ma abbiamo il problema ingaggio da risolvere. Riguardo alla possibilità di un suo ritorno a Catania, invece, non so se è fattibile. Là davanti ho visto che Baldini ha diversi giocatori in organico. Quando verrò a Catania ne discuterò direttamente con il Direttore Pellegrino”.

Sono numerosi i suoi assistiti che hanno indossato e indossano la maglia del Catania, potrebbero aggiungersene altri?

“Ne abbiamo parlato col Direttore, guarderà l’elenco dei miei assistiti e qualcosa dovremmo riuscire a concretizzare, anche se prima di fare altre entrate il Catania dovrebbe effettuare 6-7 uscite”.

