EURO 2020: Italia sul tetto d’Europa. Esultano anche gli ex Catania Pessina, Salsano e Vio

L’Italia è campione d’Europa. Gli azzurri piegano la resistenza dell’Inghilterra nella finalissima di Euro 2020. Shaw porta subito in vantaggio i padroni di casa, Bonucci nel corso della ripresa firma la rete del pareggio in mischia per l’1-1. Decisiva la lottera dei calci di rigore, dove le parate di Donnarumma fanno la differenza. Italia in festa da nord a sud, gioia grande a Wembley davanti a circa 10mila tifosi italiani che esultano per una vittoria che mancava dal lontanissimo 1968. Un trionfo incredibile, merito di un gruppo straordinariamente unito e compatto ma anche del lavoro maniacale di tutto lo staff, con in testa il C.T. Roberto Mancini, tre anni dopo la clamorosa mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. Esultano anche tre ex Catania: il centrocampista Matteo Pessina, il collaboratore tecnico Fausto Salsano e lo specialista dei calci piazzati Gianni Vio, rispettivamente rossazzurri nelle stagioni 2015/2016, 2001/2002 e 2008/2009.

