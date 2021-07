EX ROSSAZZURRI – Catanzaro, Welbeck si presenta: “Divertimento, cuore e grinta per il bene della squadra”

Prime parole da calciatore del Catanzaro per il centrocampista Nana Welbeck, che si presenta così ai tifosi giallorossi dopo avere lasciato Catania: “Ho giocato pochissimo in Ghana e non a livello professionistico, sono arrivato in Italia partendo dal Brescia, con cui ho fatto il settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra. Poi ho maturato esperienza in Slovenia, Danimarca e Bosnia e sono ritornato in Italia. Il Welbeck calciatore è un generoso innanzitutto, soprattutto si diverte, mette cuore e grinta su ogni pallone e spero di farlo anche qui. Le mie aspettative sono quelle di amalgamarmi con squadra e società, aiutandoli in tutto e per tutto. Saluto i tifosi giallorossi”.

