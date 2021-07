EX ROSSAZZURRI: Emmausso in cerca di riscatto dopo un anno difficile tra Catania e Lecco

Un centinaio di apparizioni e 13 gol nel campionato di Serie C per l’esterno offensivo classe 1997 Michele Emmausso. Profilo di cui si parla spesso tra gli addetti ai lavori e su cui anche il Catania puntò nella passata stagione. Purtroppo per il ragazzo, tuttavia, non lasciò il segno venendo impiegato con il contagocce da mister Giuseppe Raffaele. In rossazzurro lo si ricorda, praticamente, solo per l’assist decisivo nel derby pareggiato a Palermo. Inevitabile la cessione a titolo definitivo a gennaio, destinazione Lecco. Anche qui, però, gli ultimi mesi non sono stati esaltanti. Proprio con il Lecco è legato da un contratto in scadenza a giugno 2022, ma non mancano le richieste di mercato per un giocatore in cerca di riscatto che, nonostante sia reduce da un’annata difficile, gode della considerazione di vari club.

