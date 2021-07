MERCATO: Silvestri via da Avellino solo se arrivano proposte irrinunciabili

Nuovo tentativo del Catania per il difensore Luigi Silvestri. Questi i rumors che circolano nelle ultime ore, ma la sensazione è che sarà estremamente difficile vedere Silvestri lasciare Avellino. Ai microfoni di SportChannel, infatti, l’agente del ragazzo Camillo Cannizzaro ha confermato che con ogni probabilità sarà ancora il perno della difesa biancoverde il prossimo anno: “L’Avellino ha dimostrato di essere una società che può essere ancora protagonista. Luigi ha dimostrato di essere pronto a giocare anche in B, la insegue da tanto tempo, fa grandi campionati da due anni ed è giusto che prima o poi ci arrivi, speriamo possa scattare il rinnovo e quindi la promozione in B. Vedrò Di Somma nei prossimi giorni, Luigi si è trovato bene ad Avellino, a meno che non ci siano offerte irrinunciabili non credo ci saranno problemi. E’ un ragazzo di temperamento, generoso, ci tiene, si è sentito parte del gruppo e anche da infortunato ha voluto partecipare al gruppo, speravamo in un risultato migliore ma è stato raggiunto comunque un ottimo traguardo”.

