EX ROSSAZZURRI: Giarre, Anastasi e Criniti insieme

Nota stampa Giarre 1946

Giarre 1946 comunica di aver affidato ad Antonio Criniti l’incarico di istruttore, Responsabile dell’Area Tecnica della Scuola Calcio Giarre Asd Russo Sebastiano Calcio Academy e del Settore Giovanile gialloblu.

Estro e fantasia hanno caratterizzato la carriera da calciatore di Totò Criniti protagonista sui campi di serie A e Coppa UEFA con le maglie di Cagliari, Brescia e Perugia, in serie B con Reggina, Catanzaro, Palermo, Avellino e Brescia e in serie C con Triestina, Vis Pesaro, Catania, Sambenedettese e Lodigiani.

Un’amore viscerale per il calcio, mai sopito e mai sceso a compromessi. Nel quinquennio conclusivo della sua carriera Criniti ha indossato le maglie di Varese, Cingolana, Sorianese, Casoli di Atria e Pescatori Ostia e proprio con i gialloverdi, sua ultima parentesi da calciatore, ha intrapreso la carriera di allenatore prima di approdare al Bellaria in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica in serie C e a seguire con il Pula in Sardegna, con gli Allievi del Montichiari e del Monza, Folgore Caratese e Seregno.

“Già da 4 anni ho rivolto le mie energie esclusivamente al mondo delle scuole calcio e dei giovani. Il calcio di oggi, e mi riferisco a quello dei grandi, è cambiato tantissimo e non sempre in meglio. La priorità è quella di scovare talenti in erba, una missione che mi affascina giorno dopo giorno. Non vediamo l’ora di iniziare un nuovo percorso a Giarre con una società attenta e che ha intrapreso un percorso serio e ben strutturato. Con Maurizio Anastasi mi lega un’amicizia che va oltre il rapporto professionale ma sin da subito si è creata un’empatia istantanea. Giarre ha entusiasmo, il salto di categoria in serie D può fare bene a tutto il movimento e a trarne giovamento sarà tutto il settore giovanile.

Peraltro ritorno a 2 passi da Catania una città fantastica e che adoro. Quindi non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza” il pensiero di Totò Criniti.

La società Giarre 1946 dà il benvenuto a mister Criniti e rivolge un sincero in bocca al lupo in vista dell’inizio di questa nuova avventura in gialloblu.

