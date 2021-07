GRIMALDI GROUP: sostegno al Calcio Catania solo in qualità di sponsor, sui maltesi…

Eugenio Grimaldi, executive manager di Grimaldi Group, parla del sostegno economico dato al Calcio Catania in qualità di sponsor, nel corso di un’intervista concessa alla redazione di meridionews.it: “500mila euro arrivate da anonimi investitori maltesi? Diciamo che con varie controllate maltesi e avendo acquisito una società di Stato maltese, di Malta so qualcosa… Gaetano Nicolosi è anche un mio cliente, potevo non aiutarlo? Ingresso tra i soci del Calcio Catania? No, perchè credo che i tempi siano cambiati e oggi non puoi semplicemente investire in una squadra di calcio, devi starci dietro”.

