MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti di mercato delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato le società del girone C di Serie C.

Il Catanzaro ufficializza gli ingaggi di Nana Welbeck e Francesco Bombagi che hanno firmato un contratto biennale dopo essersi svincolati rispettivamente da Catania e Teramo. Catanzaro che sfida Sudtirol e Virtus Entella per il terzino Gabriele Morelli (fonte tuttoc.com). La Vibonese formalizza l’acquisto a titolo definitivo del difensore Mattia Polidori dal Grosseto, mentre la Virtus Francavilla definisce il trasferimento del talentuoso Manuele Castorani all’Ascoli. Francesco Baldini resta sulla panchina del Catania legandosi ai rossazzurri per un progetto di due anni.

Pronto al ritorno al Potenza il giocatore del Pontedera Michele Bruzzo (fonte tuttoc.com). Offerte dalla Serie B per il difensore del Bari Alessio Sabbione, in particolare da Pordenone e Alessandria (fonte tuttobari.com). L’ex capitano del Monza Andrea D’Errico saluta i brianzoli dopo sette stagioni, direzione Bari. Biancorossi pugliesi che potrebbero, inoltre, chiudere per il centrocampista Andrea Palazzi (fonte tuttoc.com) ed imbastire uno scambio con il Pisa che vedrebbe coinvolti Filippo Berra e Francesco Belli (fonte tuttomercatoweb.com).

Richieste per l’attaccante Michele Emmausso, che ha vestito la maglia del Catania prima di trasferirsi a Lecco: spicca il Foggia, che duella con l’Ancona-Matelica (fonte tuttoc.com). A proposito di Lecco, il club mira al rossazzurro Manuel Sarao. La Turris spinge per il terzino sinistro di proprietà dell’Atalanta Enrico Zanoni (fonte tuttoc.com). Secondo quanto riferito da ottopagine.it, l’Avellino sta sondando il terreno per l’attaccante della Virtus Francavilla Federico Vazquez. Agli irpini piace anche la punta Saveriano Infantino della Carrarese, mentre il Foggia pensa a Timothy Nocchi per la porta (fonte tuttoc.com) ma anche a Miguel Angel Martinez (fonte tuttomercatoweb.com).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***