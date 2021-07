ISCRIZIONE: in arrivo i verdetti ufficiali della Covisoc

Oggi, giovedì 8 luglio, la Lega Pro conoscerà i nomi dei club regolarmente iscritti al prossimo campionato di Serie C. Ufficiale la rinuncia del Gozzano, mentre Campobasso, Fiorenzuola e Paganese dovrebbero avere risolto i rispettivi problemi societari. La Casertana, non avendo presentato una documentazione completa (manca la fideiussione), a meno di clamorose sorprese è fuori dai giochi. Non è da escludere che qualche altro club venga bocciato dalla Covisoc in presenza di parametri non congrui alle regole imposte dalla Federazione. Entro le 19:00 del 13 luglio si potrà presentare ricorso e successivamente si procederà con il completamento degli organici. L’ACR Messina, ultima squadra a centrare il traguardo del ritorno tra i professionisti, ha ancora qualche giorno di tempo (fino al 13 luglio) per mettere a punto tutta la documentazione. Nessun problema per il Catania, che attende solamente l’ufficialità dell’iscrizione dopo avere convinto mister Francesco Baldini a proseguire l’avventura in Sicilia firmando un contratto biennale.

