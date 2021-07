LA SICILIA – Le Mura: “Spero in un Catania più forte della stagione scorsa. Maltesi, aspettiamo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’Amministratore Unico del Catania Nico Le Mura sottolinea che la Sigi è al lavoro per ottenere il meglio in vista della stagione 2021/22: “E’ stato un altro miracolo iscriversi per il secondo anno. Non abbiamo trovato tutte le carte che riguardavano i contenziosi, abbiamo ricostruito la contabilità, abbiamo rimesso in moto Torre del Grifo Village. Il primo agosto riaprirà la Spa, il primo di settembre l’intera struttura. Quando ci riferiamo alla gestione, bisogna parlare purtroppo pensando pure al passato. Gli imprenditori arrivati da Malta dopo aver elargito un contributo si sono presi una pausa per avere un quadro completo della situazione. Abbiamo stilato anche un programma per completare da soli l’annata. Se ci siamo iscritti lavoreremo per ottenere il meglio. Stiamo costruendo una squadra che possa lottare con grande dignità e onore, un mix tra giovani ed esperti, spero più forte della stagione passata. Campagna abbonamenti? Aspettiamo le regole certe dettate dai provvedimenti legati alla sicurezza”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***