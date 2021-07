LA SICILIA – Marchese: “Contratto scaduto col Catania, esperienza importante in Primavera”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ha ultimato il corso Uefa A con Davide Baiocco ed a settembre sosterrà gli esami. Adesso cerca una nuova esperienza dopo avere concluso l’avventura sulla panchina rossazzurra Primavera. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate al quotidiano locale: “Col Catania il mio contratto è finito, scadeva a giugno. Al momento sono in attesa di una chiamata per continuare la mia esperienza, non solo in un club giovanile, ma anche in prima squadra, magari in D o in altre categorie. Sulla panchina della Primavera rossazzurra ho vissuto un’esperienza importante, abbiamo fatto bene con una squadra giovane, siamo arrivati terzi a un punto dal Palermo, a -4 dal Catanzaro primo e abbiamo vinto il derby in casa 4-1, dando un dispiacere al DS del Palermo giovanile Leo Rinaudo, un grande amico. La mia partecipazione alla raccolta fondi dei tifosi? E’ stato un atto di amore verso una maglia che sento mia”.

