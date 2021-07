LA SICILIA – Calcio siciliano, Filippi (Palermo): “Anche il Catania nel gruppo di testa”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

E’ cominciato lunedì il ritiro pre-campionato per il Palermo, che ha raggiunto San Gregorio Magno dove resterà fino al prossimo 2 agosto. L’allenatore rosanero Giacomo Filippi punta in alto: “Abbiamo una base ben collaudata, ma non completa. Per alzare l’asticella servono profili che stiamo cercando d’individuare. Il nostro come sempre sarà il girone più difficile, per il blasone delle compagini che vorranno risalire la china come Avellino, Catanzaro, Catania, Messina per citarne alcune. Anche noi ci inseriamo in questo gruppo di testa”.

