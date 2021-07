MERCATO: Catania, ancora in piedi la pista Rossini?

Sembrava fatta per il passaggio del centrocampista Riccardo Rossini dalla Giana Erminio al Gubbio, invece i colleghi di tuttotritiumgiana.com evidenziano che si è registrato qualche intoppo negli ultimi giorni. Il profilo del ragazzo classe 1993, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, piace al Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino, che potrebbe formulare una proposta concreta nei prossimi giorni. Qualora il Gubbio non riuscisse a concludere l’accordo, attenzione al Catania che può rappresentare una soluzione valida per Rossini. Al giocatore, eventualmente, non dispiacerebbe tornare a giocare nel girone C di Serie C, dove fece particolarmente bene con la maglia del Rende totalizzando più di 90 presenze tra il 2017 e il 2020.

