MERCATO CATANIA: focus difesa, dal cardine Silvestri al rebus portiere

È tempo delle prime strategie di calciomercato in casa rossazzurra. Maurizio Pellegrino e mister Francesco Baldini sono al lavoro per dar vita alla squadra che affronterà il campionato 2021-22. Si valuta il da farsi reparto per reparto, a cominciare da una difesa che necessita di alcuni innesti per conferirle adeguata solidità.

Innanzitutto va risolto il rebus legato al portiere. Dopo la girandola dello scorso anno urge un numero uno costante e dalla comprovata affidabilità, nonché partecipe alla manovra di squadra. Si valutano diversi profili. Dialogo aperto con Miguel Angel Martinez per la proposta di rinnovo contrattuale dopo lo svincolo al 30 giugno. Sulle tracce dell’estremo difensore spagnolo ci sarebbe anche il Foggia di Zeman.

Nella linea arretrata a quattro uomini pensata da mister Baldini si riflette almeno su un difensore con determinati requisiti tecnici: piede sinistro, rapidità di passo, fisicità e capacità di impostare il gioco. Il nuovo innesto affiancherebbe il baluardo Silvestri al centro della retroguardia, con i due terzini di ruolo a completare lo schieramento. Baldini spinge per la conferma di Calapai a destra, mentre Giovanni Pinto sarebbe seguito da Avellino e Reggiana. Da valutare la permanenza di Claiton, Giosa e Sales alle pendici dell’Etna, mentre i rientranti Noce e Pino saranno visionati dal tecnico in sede di ritiro pre-campionato.

