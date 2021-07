MERCATO: D’Ursi, non manca la concorrenza per il Catania

Un numero crescente di club ha avviato contatti, in questi giorni, con l’attaccante Eugenio D’Ursi. Radio mercato ha avvicinato in queste ore il ragazzo anche al Catania, in cerca di rinforzi per il reparto offensivo a disposizione di mister Francesco Baldini. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, al momento le società ad avere manifestato interesse sono Foggia, Pescara e Catanzaro ma ci sono anche altri club alla finestra, tra questi il già citato Catania. D’Ursi è molto richiesto, il suo cartellino appartiene al Napoli che potrebbe decidere di cederlo ancora una volta in prestito altrove. Il ragazzo classe 1995 è reduce dalla stagione vissuta a Bari caratterizzata da 8 reti all’attivo e 2 assist.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***