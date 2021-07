MERCATO: mancano alcuni tasselli per completare il centrocampo rossazzurro

Luis Maldonado, Jacopo Dall’Oglio, Giacomo Rosaia, Alessandro Provenzano. Questi, al momento, i rossazzurri a disposizione di mister Francesco Baldini per quanto concerne il reparto di centrocampo. Previsti altri due innesti se dovessero essere confermati in rosa tutti i centrocampisti appena menzionati. I nomi più gettonati, per il momento, restano quelli di Biagio Morrone (Lazio), Edoardo Bove (Roma), Matteo Mandorlini (svincolato) e Marco Moscati (svincolato). Suggestione Mattia Maita ma, come riportato in più di un’occasione, il Bari lo ritiene incedibile ed il giocatore è vincolato ai biancorossi da un contratto con scadenza a giugno 2024.

