CURIOSITA’: Russini ritrova a Catania vari ex compagni di squadra

Il neoacquisto etneo Simone Russini ha deciso di sposare il progetto del club di Via Magenta attirato, come da lui stesso dichiarato, dal blasone e dal calore della piazza catanese; tuttavia per il buon esito della trattativa una buona parola devono averla messa anche i vari Rosaia, Sarao, Giosa e Sala, suoi ex compagni di avventure qualche stagione addietro.

Cronologicamente parlando i suoi colleghi più recenti sono Giacomo Rosaia e Manuel Sarao. L’ala napoletana ha passato insieme al centrocampista toscano ed al centravanti milanese l’esperienza romagnola con il Cesena nel Girone B della Serie C 19/20 e terminato con il 13º posto finale; inoltre con l’attuale ariete rossazzurro ha trascorso la parentesi nel Girone A con la casacca del Lumezzane durante l’annata calcistica 15/16 (culminata con il 12º posto dei rossoblu lombardi).

Altro ex compagno del fantasista campano è Antonio Giosa. Il centrale potentino ha condiviso con il nuovo esterno etneo l’avventura all’Alessandria nella stagione 17/18 e finita al 3º turno dei Playoff dopo la sconfitta interna contro la Feralpisalò (in campionato invece i grigi conclusero la regular season al 7º posto del Girone A). Infine l’ultimo ex compagno di squadra è stato il portiere Andrea Sala con il quale ha vissuto, seppur marginalmente, l‘esperienza in cadetteria con la Ternana. Infatti dal 2013 al 2017 sono state appena 3 le presenze totalizzate dal classe ‘96 con la casacca rossoverde, tutte risalenti a match di Coppa Italia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***