MERCATO: Manneh lascia già il Perugia (prestito) direzione Juve Stabia?

Il Perugia lo ha tesserato facendogli firmare un contratto di durata triennale, tuttavia non si esclude che lasci già il club umbro andando a giocare in prestito altrove. Secondo quanto rivelano i quotidiani locali Il Messaggero e Il Corriere dell’Umbria, Kalifa Manneh è in ritiro per essere visionato da Massimiliano Alvini ma potrebbe, nei prossimi giorni, trasferirsi alla Juve Stabia su suggerimento del Walter Novellino, che lo ha allenato a Catania nel 2019.

