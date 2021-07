MERCATO: Perrotta, Catania e Palermo ci provano

Catania e Palermo tra i club interessati al difensore attualmente in forza al Bari Marco Perrotta. Quest’ultimo è in uscita dalla società biancorossa ed il profilo è gradito a mister Francesco Baldini. Si cerca la soluzione ottimale per favorire il trasferimento del calciatore classe 1994. Il Palermo prova a compiere i passi più concreti nel tentativo di sbloccare l’operazione, giocandosi la carta Michele Somma. Il centrale difensivo salernitano verrebbe inserito come possibile contropartita tecnica. Attenzione anche alla Reggiana, altra società che spinge per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive di Perrotta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***