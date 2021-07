MERCATO: spesso corteggiato dal Catania, Mastalli va ad Avellino

Per anni, a più riprese, è stato accostato al Catania. Anche nei mesi scorsi, quando erano emersi i primi evidenti segnali di rottura con la Juve Stabia. Adesso che Alessandro Mastalli, figlio del grande ex rossazzurro Ennio, si era svincolato dalle Vespe sembrava potenzialmente un obiettivo più abbordabile da raggiungere per il club dell’Elefante. Invece il futuro del centrocampista classe 1996 sarà ancora una volta in Campania, sponda Avellino. Secondo quanto riportano i colleghi di sportavellino.it, per Mastalli sarebbe pronto un contratto di durata biennale con la società biancoverde che si assicura un eccellente rinforzo.

