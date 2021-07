MERCATO: Roma, summit per il futuro di Ciervo

Nei giorni scorsi si è tenuto un summit con la dirigenza della Roma per capire meglio quale futuro potrebbe attendere l’attaccante Riccardo Ciervo. E’ stato a più riprese accostato al Catania, ma la società giallorossa valuta con molta attenzione ogni tipo di scenario. Più il tempo passa, più aumentano i contatti per il ragazzo classe 2002 che vanta richieste soprattutto da squadre del campionato di Serie B. La Roma studia il percorso di crescita migliore, dando priorità – in caso di cessione – ad un’eventuale partecipazione di Ciervo nel torneo cadetto ma non scartando nessuna ipotesi al momento.

