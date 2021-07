TORRE DEL GRIFO: lavoro aerobico ed esercitazioni tecnico-tattiche

Decimo giorno di ritiro per il Catania a Torre del Grifo Village. Ancora una doppia seduta, la nona consecutiva. A conferma che si continua a lavorare sodo agli ordini di mister Francesco Baldini. Ieri i rossazzurri hanno svolto lavoro aerobico e varie esercitazioni tecnico-tattiche. Oggi, giovedì 29 luglio, invece il gruppo ha effettuato lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo; nel pomeriggio, dopo il “torello”, esercitazioni di possesso situazionale seguite da una partita attacco vs difesa e da un torneo a tre squadre. In chiusura, sessione di stretching. Sana competizione, una buona dose d’entusiasmo ed il giusto spirito di partecipazione a Torre del Grifo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***