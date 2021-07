MERCATO: dopo avere salutato Catania, Volpe dice sì alla Viterbese

Era stato presentato come un grande acquisto, in realtà Michele Volpe non ha mai potuto esprimere le sue qualità in rossazzurro, avendo fatto i conti con un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori praticamente per un anno. Una sola apparizione, appena qualche minuto a Catanzaro in campionato. Poi, alcune panchine ed una lunga serie di mancate convocazioni. Adesso l’attaccante di proprietà del Frosinone ha trovato nuova sistemazione, trasferendosi in prestito alla Viterbese. Si tratta di un ritorno per lui, che a Viterbo visse una stagione da protagonista – nel 2019/2020 – con un bottino di dieci gol in 23 presenze tra campionato e Coppa Italia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***