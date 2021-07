CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 in poi, i migliori assist-man. Quest’anno è Dall’Oglio

Ecco, stagione per stagione, i rossazzurri autori del maggior numero di assist in queste sei annate di Lega Pro. In ben tre differenti stagioni tra i principali assist-man figura Russotto, oggi nuovamente in forza al Catania. Nell’ultimo campionato disputato, invece, risulta essere Dall’Oglio il giocatore del Catania ad avere realizzato in assoluto la quantità di assist più elevata; Garufo nel 2015/16; Di Grazia nel 2016/17; Lodi nel 2017/18 e 2018/19, Di Molfetta nell’annata 2019/20.

2015/2016

Desiderio Garufo 4

Leonardo Nunzella 3

Andrea Russotto 3

Luigi Falcone 3

Andrea Di Grazia 3

2016/2017

Andrea Di Grazia 4

Domenico Di Cecco 3

Andrea Russotto 3

Marco Biagianti 3

Federico Scoppa 2

2017/2018

Francesco Lodi 9

Andrea Russotto 6

Giovanni Marchese 5

Andrea Di Grazia 5

Andrea Mazzarani 5

Davis Curiale 5

2018/2019

Francesco Lodi 7

Kalifa Manneh 6

Alessandro Marotta 5

Davis Curiale 4

Giuseppe Rizzo 2

Luca Calapai 2

2019/2020

Davide Di Molfetta 5

Giovanni Pinto 3

Maks Barisic 3

Kevin Biondi 2

Francesco Lodi 2

2020/2021

Jacopo Dall’Oglio 5

Luis Maldonado 3

Antonio Piccolo 2

Andrea Russotto 2

Manuel Sarao 2

