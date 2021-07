MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Focalizzando l’attenzione sul girone C, il Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Pisa i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Belli. Nel contempo Filippo Berra è passato a titolo definitivo alla società toscana. Il Taranto rinnova gli accordi con i calciatori Antonio Guastamacchia, Leandro Versienti, Antonio Ferrara e pensa a Giuseppe Giovinco per rinforzare l’attacco, duellando con l’ACR Messina (fonte tuttoc.com). Inoltre valuta l’ingaggio del centrocampista ex Paganese Davide Bramati ed il futuro dell’esperto Fernando Tissone.

Importante perdita per la difesa del Catania, che saluta il capitano Tommaso Silvestri – cedendolo a titolo definitivo al Modena (triennale) – ma accoglie l’esterno offensivo Simone Russini, ex Cesena. La Virtus Francavilla ufficializza l’acquisizione in prestito del calciatore Roberto Pierno (Lecce) ed il tesseramento di Mario Prezioso (fino a giugno 2023), che torna così in biancazzurro. L’attaccante classe ’96 Mattia Rossetti vestirà anche nella prossima stagione la maglia del Campobasso. Annunciato l’accordo per il prolungamento contrattuale.

La Juve Stabia, invece, comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del portiere Edoardo Sarri, classe ’99, e prolunga di un anno il contratto del classe ’97 Daniele Lazzari. Dopo una stagione divisa tra Cittadella e Catanzaro, i veneti potrebbero girare in prestito alla Vibonese Paolo Grillo (fonte tuttoc.com).

Secondo quanto riportato da iamcalcio, il Foggia potrebbe pescare in Serie D per rafforzare il reparto avanzato. Il nome nuovo è quello di Gaetano Dammacco, ex attaccante del Matera che ha raggiunto la doppia cifra con la maglia della Nocerina. I satanelli, poi, si apprestano a salutare il portiere Ermanno Fumagalli (risoluzione). Come riporta tuttocalciopuglia.com, il Monopoli starebbe pensando a Francesco Pambianchi, classe ’89, nella scorsa stagione alla Virtus Francavilla, dalla quale si è svincolato. Il Catanzaro, infine, sta per definire l’ingaggio in prestito di Jari Vandeputte (Vicenza).

